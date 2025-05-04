"Мрію почути голос сина": у Києві відбулася акція на підтримку українських полонених

У неділю, 4 травня, у Києві відбулася традиційна акція на підтримку полонених українських захисників. Усі небайдужі українці цього разу зібралися на зупинці "Парк Муромець".

Як повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка відвідала акцію, традиційно підтримати полонених бійців вийшло чимало людей. Такі демонстрації – нагадування українцям та світовій спільноті, що сотні бійців "Азову" й досі перебувають у російському полоні.

Важливо "У полоні свят немає": у Львові відбулась акція на підтримку військовополонених

Акція на підтримку полонених у Києві

У неділю, 4 травня, у Києві на зупинці "Парк Муромець" відбулася акція Free Azovstal Defenders на підтримку полонених бійців "Азову". Воїни, які боронили Маріуполь протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточені, вже майже три роки перебувають у ворожому полоні.

Небайдужі українці, рідні та близькі азовців вийшли на мирну демонстрацію з плакатами у руках. Вони закликали не бути байдужими до тих, хто від травня 2022 року перебуває у полоні.



Акція Free Azovstal Defenders у Києві / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

Деякі з учасників акції прийшли з домашніми улюбленцями.



Учасники акції прийшли з домашніми улюбленцями / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

У російському полоні українські захисники перебувають у нелюдських умовах, зазнають постійних тортур, втрачають десятки кілограмів, а хвороби – стають хронічними. Особливо жорстоких катувань зазнають бійці "Азову", тому важливо, аби їх звільнили з полону.

До акції на підтримку "Азову" традиційно долучилися й водії. Вони демонстрували плакати з вікна автівок, а інші – сигналили на підтримку акції.



Акція в Києві / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

Слід наголосити, що на акцію вийшли не лише із закликом повернути азовців, а й полонених бійців з інших бригад. Так, на акції помітили маму одного з полонених захисників. Вона стояла з щемливим, але лаконічним плакатом: "Знайдіть та поверніть сина. 110 ОМБр".



Жінка закликає повернути сина з полону / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

Акція у Києві / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Нагадаємо, що 19 квітня відбувся великий обмін полоненими. На Великдень додому повернулися 277 українців, серед яких 126 морпіхів та 55 бійців "Азову".