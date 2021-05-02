Фестиваль проти локдауну у Брюсселі: сотня затриманих та десятки поранених – фото, відео

У Брюсселі 1 травня вирішили провести масштабну антиковідну вечірку. Захід, який місцева влада визнала незаконним, розганяла поліція – з водометами та сльозогінним гаpом. Більше ніж 130 учасників затримали, десятки постраждали.

На фестиваль у парку Буа-де-ла-Камбрія зібрались близько двох тисяч осіб. Мирною акція була недовго: учасники кидали у поліцію пляшками та камінням.

Раніше Суд Бельгії зобов'язав уряд скасувати карантин і пригрозив чималим штрафом

Постраждали як демонстранти, так і поліцейські

Правоохоронці у відповідь рясно поливали людей з водометів та застосували сльозогінний газ. Під час зіткнень потерпіли 15 демонстрантів та з десяток поліцейських.

За допомогою гучномовців ми неодноразово просили учасників дотримуватись санітарних заходів. Проте нас не слухали,

– розповіла представниця поліції.

В учасників фестивалю вилучили не лише каміння та пляшки, а й ножі та димові шашки. Сутички та протистояння тривали з 10 ранку до 9 вечора.

Дивіться фото та відео з розгону акції у Брюсселі:

Бельгія лише виходить з жорсткого карантину

Зазначимо, що наразі Бельгія розпочала скасовувати жорсткі карантинні обмеження. Лише минулого тижня в країні дозволили збиратись у групи до 10 осіб, а також не записуватись для того, аби вийти у магазин.