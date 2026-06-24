21 червня на Майдані Незалежності в столиці відбулася акція об’єднання "Братство". Учасники вигукували нацистське вітання та демонстрували відповідні жести.

Ізраїльське представництво висловило занепокоєння і сказало, що акція паплюжить пам’ять мільйонів жертв замордованих нацистським режимом. Посольство висловило сподівання, що правоохоронні органи України оперативно відреагують згідно із законодавством.

Які акції відбулись у Києві?

У неділю, 21 червня, в центрі Києва відбулася акція "Київ-Прайд Марш". Темою заходу стала вимога офіційного визнання сімей ЛГБТ людей, а також протест проти дискримінаційного проєкту нового Цивільного кодексу.

Паралельно з цим відбулися "Марш Традиції" та "Хода на захист сім'ї, дітей та України". Самі учасники стверджували, що нібито зібралися "на підтримку української сімʼї й проти деградації".