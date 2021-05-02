На акціях до 1 травня заворушення відбулися в Парижі та Берліні: відео

У столицях Німеччини та Франції відбулися першотравневі демонстрації. Журналісти зафіксували жорсткі сутички між демонстрантами й поліцією.

1 травня заворушення сталися не тільки в Стамбулі. Схожі новини прийшли також з Парижа і Берліна.

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Заворушення у Парижі

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ. Рознімати довелося і сутички між представниками профспілок і лівих рухів. 34 людини затримали.

Крім Парижа мітинги проходили в Ліоні, Нанті, Ліллі, Тулузі й інших містах.

Люди вийшли на вулиці за соціальну й економічну справедливість і проти планованого владою зменшення допомоги з безробіття.

Конфлікти у Берліні

У Берліні правоохоронців закидали камінням, пляшками і петардами. Крім того, учасники протесту били вікна і вітрини магазинів, підпалювали сміттєві баки й автомобілі. Троє поліцейських зазнали поранень.

Німецька влада визнає, що ситуацію погіршили цьогоріч жорсткі коронавірусні обмеження.

Та все ж категорично засуджує акти насильства.

Варто знати Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня