На акції у Славутичі загинула людина, – ЗМІ

Місцева жителька розповіла, що під час акції у Славутичі загинула людина. Окупанти відкривали вогонь та застосовували світло-шумові гранати.

У Київській ОВА інформацію про загибель людини наразі не підтвердили. Не було й спростування цих даних.

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Заступниця начальника відділу ВМСІ ЧАЕС Валентина Одиниця повідомила також про щонайменше 2 постраждалих. Жінка розповіла, що вранці 26 березня місцеві жителі вийшли на протест проти російських окупантів.

Спершу люди стояли на місцевій площі. Згодом рушили до колони загарбників.

Вони почали стріляти, стріляти поверх, кидали світло-шумові гранати. Одна людина загинула, двоє – поранені. Ніхто не відступив, і ми їх доперли до виходу з міста, до кола,

– розповіла Одиниця.

Окупанти обстріляли блокпост

Ще 23 березня у Славутичі окупанти обстріляли блокпост. Орки намагалися зайти до міста. Однак нічого не вийшло.

Вже 25 березня у МВС закликали жителів Славутича не виходити з домівок. У місті працювали снайпери. Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України – заявив, що Славутич де-факто заблокований російськими загарбниками.

Російські окупанти 26 березня вдерлися у місто. Нелюди захопили міську лікарню.

Місцеві жителі з національною символікою вийшли на масштабну акцію протесту проти ворогів.

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