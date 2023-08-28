Ізраїль ніколи не вів довгих активних війн: чи актуальна для України модель цієї країни

Володимир Зеленський заявив, що Україна може воювати довго, якщо війна буде як в Ізраїлі – тобто з мінімальними людськими втратами. Та Ізраїль мав з іншими країнами дуже короткі війни.

Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний, зауваживши, що нині в цій країні відбувається фактично внутрішній конфлікт. До слова, глава держави зауважив, що Україна готова вести війну тривалий період часу. Утім, треба зважати на те, "яка це війна".

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За словами Лісного, Ізраїль де-юре або де-факто контролює якісь території, а якісь ні. Мовляв, ця країна воює не з державою, а з набагато гірше озброєними військовими угрупованнями.

Це – фігура мови, найімовірніше, використана. Адже у нас ізраїльський варіант вважається героїчним і тривалим. Тобто, це аналог того, щоб сказати, що ця війна буде довгою, але малокровною,

– припустив політолог.

Сигнали для інших

На думку Лісного, так Володимир Зеленський дав сигнал українським посадовцям. Усе, щоби вони були максимально мобілізованими та ефективними.

"Суспільству про те, що не варто розраховувати, що війна закінчиться за 2 – 3 тижні", – сказав політолог.

Окрім того, це може бути посил і для наших партнерів. Мовляв, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, але Захід має бути готовим допомагати нам увесь час.

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