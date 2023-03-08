Понад 155 тисяч окупантів "співають" разом з Кобзоном: втрати ворога станом на 8 березня

Російська армія зазнає шалених втрат на війні в Україні. Упродовж минулої доби українські бійці ліквідували 700 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 155 530 загарбників. Зазначимо, що ці цифри є неточними, оскільки через велику інтенсивність боїв складно підрахувати всі втрати ворога.

Дивіться також Понад 1000 росіян та 70 одиниць техніки: втрати ворога станом на 7 березня

Втрати ворога у техніці

танків – 3436 (+4),

бойових броньованих машин – 6723 (+9),

артилерійських систем – 2463 (+7),

РСЗВ – 488 (+0),

засобів ППО – 253 (+0),

літаків – 303 (+0),

гелікоптерів – 289 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),

крилатих ракет – 873 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7),

спеціальної техніки – 236 (+0).



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать російського ворога