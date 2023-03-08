Понад 155 тисяч окупантів "співають" разом з Кобзоном: втрати ворога станом на 8 березня
8 березня 2023, 07:50Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія зазнає шалених втрат на війні в Україні. Упродовж минулої доби українські бійці ліквідували 700 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 155 530 загарбників. Зазначимо, що ці цифри є неточними, оскільки через велику інтенсивність боїв складно підрахувати всі втрати ворога.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3436 (+4),
- бойових броньованих машин – 6723 (+9),
- артилерійських систем – 2463 (+7),
- РСЗВ – 488 (+0),
- засобів ППО – 253 (+0),
- літаків – 303 (+0),
- гелікоптерів – 289 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7),
- спеціальної техніки – 236 (+0).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать російського ворога
- Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
- Українські ракетники та артилеристи уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки та контролю "Зоопарк".
- Під час авіаударів ворог використав 1 БпЛА типу "Шахід-136" – його було збито.
- У Луганській області українські бійці вдало знищили бліндаж з окупантами. Завдяки співпраці вони накрили ворога вогнем. Так, наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем.
- Нещодавно The Guardian повідомляв, що Росія втратила від 20 до 30 тисяч осіб при спробі взяти Бахмут. Співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох.
- Видання CNN зазначило, що росіяни втратили у боях за Бахмут у 5 разів більше військових, ніж ЗСУ. Розвідка НАТО стверджує, на кожного українського солдата, який загинув у Бахмуті, російські загарбники втратили щонайменше п'ятьох.