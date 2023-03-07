Понад 1000 росіян та 70 одиниць техніки: втрати ворога станом на 7 березня

Втрати російської армії у війні проти України колосальні, щодня ЗСУ роблять усе можливе, аби "демілітаризувати" ворога. Упродовж минулої доби українські бійці ліквідували 1 060 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 вояк. Також ворог стрімко втрачає й техніку. У Генштабі наголосили, що втрати уточнюють через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3432 (+9);

бойових броньованих машин – 6714 (+11);

артилерійських систем – 2456 (+23);

РСЗВ – 488 (+0);

засоби ППО – 253 (+3);

літаків – 303 (+1);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9);

крилаті ракети – 873 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16);

спеціальна техніка – 236 (+2).



Втрати росіян у живій силі та техніці

У росіян величезні втрати: коротко