В Єгипті на туристів напала акула: один з них загинув

Акула напала на двох туристів 29 грудня на єгипетському курорті Марса-Алам. Зазначається, що зустрічі з акулами у Червоному морі є доволі рідкісними.

У Міністерстві навколишнього середовища Єгипту заявили, що напад стався за межами зони, яка визначена для плавання поблизу пристаней у північній частині Марса-Аламу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які наслідки нападу акули

Від нападу акули один турист загинув, інший отримав поранення. У міністерстві зазначають, що випливати з пристаней заборонено, а з понеділка, 30 грудня, причали закриють на два дні.

Раніше в Єгипті траплялися схожі випадки. Минулого року в курортному місті Хургада від нападу акули загинув російський турист. За даними російських ЗМІ, чоловік плавав у морі разом з дівчиною, однак, їй вдалося врятуватися.

Цього ж року в Новій Каледонії акула напала на туриста з Австралії. Вона відкусила чоловіку кінцівки просто на очах у відпочивальників.