Продовжуємо радіти: психолог пояснив, чому втішатися з "вечері акули" – це нормально
В одному з курортних міст Єгипту акула напала на російського туриста. Воно буквально його з'їла.
Про це 24 Каналу розповів військовий психолог Андрій Козінчук. Багатьох українців потішив інцидент з акулою в Єгипті.
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Це спричинило багато різних дискусій, чи нормально так реагувати на трагічний випадок. Хоч це і сталося з росіянином, держава якого з 2014 року "зламала життя" мільйонів українців. А також – буквально знищила сотні, а може й навіть тисячі населених пунктів на Сході та Півдні України.
Чи нормально жартувати з такого трагічного випадку
Як наголосив Козінчук, це абсолютно нормально тішитися з інциденту, який стався в Єгипті. Не секрет, що росіяни є загрозою для українців. А з небезпекою можна справитися у два способи.
Є дві речі, як побороти небезпеку. Перше – втекти. В нас вже була така історія раніше. І чим все закінчилося? Другий варіант – побороти та перемогти небезпеку. Як тільки ми перемагаємо російських загарбників, зокрема за допомогою акул, то стаємо на крок ближче до безпеки,
– зауважив Козінчук.
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Вже минули часу, коли Україна була готова шукати мир за всяку ціну з Росією, яка ще у 2014 році підло загарбала чужу землю. 24 лютого 2022 року розставило все на свої місця. Загарбників потрібно знищувати.
А тепер інша історія. Чи раділи б ми, якби акула покусала, до прикладу, жителя Ірландії? Ні, ми б сумували. А з росіянином – така у нас реакція на небезпеку. Це – абсолютно нормально. Ми – нормальні та адекватні. А-от Росія – ненормальна,
– підкреслив Козінчук.
Акула з'їла росіянина в Єгипті: коротко
- В курортному місті Хургада, що в Єгипті, стався трагічний інцидент за участі росіянина. На нього напала акула.
- Очевидці повідомляли, що все сталося за 30 метрів від берега. Акула буквально з'їла 23-річного росіянина.
- Попередньо відомо, що чоловік вже кілька місяців мешкав в Єгипті. Під час інциденту на березі був його батько.