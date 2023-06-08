"Вкусно і точка": мережу "розірвало" мемами через акулу, яка з'їла росіянина

У Єгипті 8 червня акула напала на росіянина у туристичному місті Хургада. Очевидці повідомляли, що інцидент стався приблизно за 30 метрів від берега. Оминути таку подію українці не змогли й "засипали" соцмережі мемами.

Користувачі почали вигадувати, хто ж "причетний" до нападу акули. Звісно, не обійшлося без жартів про Кирила Буданова. Як українці відреагували на інцидент у Єгипті – повідомляє 24 Канал.

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Реакція соцмереж

Більшість мемів про трагічний випадок в Єгипті про керівника ГУР МО Кирила Буданова. Українці вигадали безліч жартів: його і зображували у костюмі акули, й малювали тварину в акваріумі, й навіть "нагородили" її відзнакою.

Мережу "розірвали" меми з Будановим і акулою / світлини із соцмереж

Українці вже й знайшли пояснення, чому акула могла з'їсти росіянина. У мережі жартують, що громадянин країни-агресорки буцімто говорив, що "сваіх нє брасаєм", "Крим – наш" і всілякі інші гасла в підтримку путінського режиму.

Акула "пояснила" свій напад: дивіться відео

Дехто у мережі почав жартувати, що акула допомогла боротися з росіянами навіть більше ніж ООН.



Акула "покарала" росіянина / світлина із соцмереж

Не змогли не згадати у мережі й "Містер Сидр", через який у Росії відбулося масове отруєння. За останніми даними, від напою загинуло щонайменше 30 людей. Українці порівняли, що акула в Єгипті зробила для України більше ніж ООН, але менше ніж смертоносний напій.



Українці порівняли "ефективність" акули, ООН та "Містера Сидру" / ілюстрація із соцмереж

Згадали у мережі й російську мережу швидкого харчування, що "всьо нє так адназначна" й навіть вигадали нову "зброю" – акула-дрон.

Більше мемів із соцмереж – у каруселі

Акула напала на росіянина у Єгипті

У курортному місті Хургада в Єгипті акула напала на росіянина, коли той був у воді. Російські пропагандисти розповіли, що, за попередніми даними, чоловік плавав разом із дівчиною в Червоному морі, як раптом до нього підплила акула. Жінці вдалося врятуватися від цього інциденту, росіянин загинув.

Напад акули на людину зафіксували очевидці й опублікували у мережі.

У поліції Єгипту проінформували, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області Росії. Попередньо родина хлопця купила квартиру й уже кілька місяців мешкає у комплексі British Resort в Хургаді.