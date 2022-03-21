В акваторії Чорного моря помітили два кораблі Росії

Два ворожі кораблі помітили в акваторії Чорного моря. Наразі деталі щодо події уточнюються.

Кораблі окупантів помітили зранку 21 березня. Про це повідомив речник Одеської ОВА.

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Їх поява носить демонстраційний характер з метою психологічного тиску,

– каже Сергій Братчук.

До слова, 18 березня з'явилася інформація, що окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість усім капітанам суден збрехали, що це – українські міни.

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