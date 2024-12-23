У Росії знищено склад з деталями для "Шахедів": де на карті економічна зона "Алабуга"

Вночі 23 грудня у Росії раптово спалахнув великий склад з деталями до ударних дронів "Шахед". Сума збитків для окупантів сягає щонайменше 16 мільйонів доларів.

Українські дрони досягли економічної зони "Алабуга", що розташована у Республіці Татарстан. Де вона розташована на карті, показує 24 Канал.

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Що відомо про "Алабугу" та де вона розташована

Так, у ГУР розповіли, що на території економічної зони "Алабуга"у Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до "Шазедів", які агресор застосовує для ударів по Україні.

У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Шахедів" – все згоріло,

– вказує розвідка.

Важливо, що "Алабуга" — це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Це найбільша подібна зона на території Росії. Станом на 2019 рік вона приносила окупантам 59% загального виторгу усіх особливих економічних зон.

Відстань від "Алабуги" до найближчої точки російсько-українського кордону складає майже 1200 кілометрів.

Де розташована економічна зона "Алабуга": дивіться на карті

Зауважимо, безпілотники ГУР вже атакували "Алабугу" у квітні 2024 року. Тоді ціллю став завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед". Тоді повідомлялося, що є значні руйнування виробничих потужностей.