Вже всіх "переміг": головний вояка Кадирова зганьбився брехнею про війну

Про армію глави Чечні Рамзана Кадирова вже ходять легенди, а масла у вогонь додають самі чеченські бійці. Так головний "тік-ток вояка" Апти Алаудінов вкотре відзначився абсурдною заявою.

Воєнний злочинець розповів кремлівським пропагандистам про уявні успіхи окупантів на полі бою. Він взявся переконувати, що перемога нібито вже настала, передає 24 Канал.

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Що сказав Алаудінов

У розмові з іншими пропагандистами чеченський вояка заявив, що за будь-яким розкладом Росія вже буцімто перемогла у війні та всіх подолала.

Ми вже перемогли. З цим я згоден,

– абсурдно сказав Алаудінов.

Тоді ведучий поцікавився, як це можливо, якщо війська ЗСУ стоять під Курськом, а в чотирьох областях України досі тривають бойові дії. Тоді Алаудінов одразу почав виправдовуватися і брехати, що Росія нібито воює з усім блоком НАТО.

Звісно, він ніяк не міг прийняти той факт, що так звана "друга армія світу" програє українським військовим. Тому знову й знову повторяв, що Україну буцімто вже перемогли. А пояснював це тим, що нібито зафіксував, як у ЗСУ закінчується ресурс.

Завершився виступ Алаудінова похвалою для Владіміра Путіна, який зміг "протиставити себе і країну нашим ворогам". А ці невідомі "вороги", на його думку, вели Росію до розвалу.

Ми не готові підійняти лапки й здатися. Я вважаю, це наша перемога,

– закінчив свою цинічну промову Апти Алаудінов.