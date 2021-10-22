Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс: все, що відомо

Під час зйомок фільму "Іржа" у США загинула 42-річна операторка з України Галина Гатчінс. Жінку випадково застрелив відомий американський актор Алек Болдвін. Все, що відомо про трагічний випадок, читайте у матеріалі 24 каналу.

Трагедія трапилася на ранчо Бонанза-Крік у Нью-Мексико. Внаслідок вистрілу постраждав також 48-річний режисер Джоел Соуза.

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Болдвін стріляв з реквізитної зброї

Актор мав стріляти холостими патронами. Однак осколки розлетілися й потрапили у двох людей. Гатчінс госпіталізували вертольотом у лікарню, однак через сильні травми вижити їй не вдалося.

У Джоела Соуза пошкоджена ключиця. Наразі він перебуває у важкому стані.

Знімальний майданчик закрили, а виробництво фільму на невизначений час призупинили.

Дивіться відео зі знімального майданчика, де трапилася трагедія:

Згодом американські ЗМІ опублікували фотографію Болдвіна зі знімального майданчика. На кадрах видно, що чоловік – у розпачі. Однією рукою він стискав медичну маску, а іншою – тримав мобільний телефон біля вуха. На очах актора були сльози.



Алек Болдвін після випадкового смертельного вистрілу / Колаж 24 каналу

Поліція почала розслідування. Актора вже опитали та відпустили, а обвинувачення наразі нікому не висунули.

Містер Болдвін був допитаний слідчими і відпущений. Ніяких арештів не було… Це розслідування залишається відкритим,

– сказав співробітник департаменту шерифа Санта-Фе.

Чому вистрілила зброя

Представник знімального майданчика сказав, що нещасний випадок стався через осічку під час запалювання зброї з холостими патронами. Крім того, прессекретар Болдвіна також повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент пов'язаний із неправильним запалюванням зброї.

Моторошний збіг з твітом актора

Користувачі мережі звернули увагу на доленосний твіт Болдвіна, який той опублікував 4 роки тому. Зірка поширила статтю про американського поліцейського, який випадково застрелив підозрюваного. Правоохоронець бився зі злочинцем на стоянці біля магазину. Коли нападник потягнувся до пояса зі зброєю, поліцейський почав оборонятися і випадково застрелив чоловіка.

Тоді Болдвін поцікавився почуттям людей, які скоюють вбивство з необережності. Моторошності додав користувач, який ще у 2017 році написав під дописом актора, аби той не хвилювався, бо скоро відчує це на собі.



Пророчий твіт на сторінці Болдвіна / Скриншот

Що відомо про Алека Болдвіна

Джерело: Вікіпедія

Американський актор, комік і письменник народився у багатодітній родині у штаті Нью-Йорк. Він є володарем премії "Золотий глобус". Його фільмографія налічує понад 80 стрічок. Найвідоміші з них – серіал "Студія 30", фільм "Як все заплутано", у якому актор знімався разом з Меріл Стріп, "Звичка одружуватись", "Все ще Еліс" тощо.

До речі, у Болдвіна є 7 дітей. Наймолодшому сину лише один рочок.



Болдвін із сім'єю / Фото з інстаграму Гіларі Томас

Подробиці про загиблу Галину Гатчінс

Джерело: сайт Галини Гатчінс

Гатчінс народилася в Україні, а дитинство провела на радянській військовій базі за Полярним колом. Вона "росла в оточенні оленів і атомних підводних човнів".

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Згодом жінка повернулася до Києва, де здобула вищу освіту в галузі міжнародної журналістики Київського національного університету. Галина працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних виробництвах у Європі, а потім мігрувала до США.

Після переїзду Гатчінс часто писала в своєму інстаграмі пости про Україну. У 2018 році вона запостила фото Києва і написала, що сумує за ним.



Гатчінс була висхідною зіркою американського кінематографа / Фото зі сторінки Галини в інстаграмі

Українку називали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році. Її обрали кінематографістом у лабораторії Fox DP Lab 21st Century.

Відомо, що Галина була одруженою і в неї залишився малий син – Андрос.



Галина Гатчінс з сином / Фото зі сторінки загиблої в інстаграмі

Реакція світу на трагедію

Міжнародна гільдія кінематографістів заявила, що смерть Гатчінс – це жахлива втрата для кінематографа. Там обіцяють розібратися, як так сталося, що бутафорська рушниця вистрілила по-справжньому.

У МЗС України вже відреагували на трагедію. Там заявили, що встановлюють зв'язок з рідними Галини. Крім того, вони взаємодіють із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

"Абсолютно жахливі новини про операторку Галину Хатчінс. Мої думки зараз з її сім'єю", – написав у твітері актор Елайджа Вуд.

Режисер Джеймс Ган також висловив співчуття сім'ї загиблої. Він зізнався, що найбільше боїться, що хтось постраждає на його зйомках.

"Це абсолютно за гранню. Йому вручили гвинтівку. Він використовував її у сцені. Потім сталася катастрофа, в якій загинула Галина Гатчінс, а Джоел Соуза отримав травму. Я молюся за всі їх сім'ї", – написала акторка Дебра Мессінг.

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