Олексій Чернишов очолив Міністерство національної єдності: що про нього відомо

Олексій Чернишов став главою нового відомства. Мін'єдності покликане повернути українців з-за кордону та об'єднати наших громадян. Але це не перша міністерська посада для чиновника. Все, що відомо про життя та кар'єру Олексія Чернишова, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Біографія Олексія Чернишова

Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року у Харкові.

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Освіта

У Харкові здобув дві освіти: економіста та юриста. У 1999 році він закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", у 2002-му – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Після отримання першої освіти Чернишов продовжив навчання за кордоном. Він вирушив в американський штат Пенсильванія, де пройшов програму з управління проєктами на базі компанії Westinghouse.

Кар'єра

Ще студентом Чернишов почав працювати у продуктовій компанії Telesens. Вона займається розробкою і впровадженням промислових програмних рішень. З 2004 до 2013 року обіймав керівні посади у концерні АВЕК, який належить одному з найвпливовіших харків'ян – бізнесменові й політику Олександру Фельдману. Чернишов спочатку був заступником президента з розвитку, потім він очолив концерн. Також обіймав посаду голови наглядової ради.

У 2012 році Чернишов створив власну інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development. Вона займалася великими проєктами комерційної нерухомості, залученням закордонних інвестицій в країну. Після цього з'явилися ще 2 інвестиційні компанії: VI2 Partner та Kyiv Vision Foundation. Остання займається не лише інвестиціями, але й популяризує українську культуру та сучасне мистецтво.



Олексій Чернишов / Фото: фейсбук Чернишова

У жовтні 2019 року бізнесмен та інвестор став чиновником. Президент Володимир Зеленський призначив Чернишова головою Київської облдержадміністрації.

Діяльність на посаді міністра

2020 року став міністром розвитку громад та територій України. Під час його роботи відбувався активний етап реформи децентралізації. Європарламент назвав децентралізацію однією із найуспішніших реформ в Україні.

У липні 2020 року в Україні було запроваджено новий адміністративно-територіальний устрій. Також команда Чернишова займалася розбудовою об'єктів соціальної інфраструктури в рамках ініційованої Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво".

У лютому 2022 року команда міністерства розробила концепцію функціонування держави в умовах воєнного стану. У червні Чернишов став главою штабу з підготовки до опалювального сезону 2022/2023.

Він відстоював законодавче закріплення ціни на газ для населення на рівні 2021 року та заборону нарахування пені та штрафних санкцій на час воєнного стану. Опікувався ВПО, зокрема розробив та реалізовував проєкти зі зведення модульних містечок для безкоштовного тимчасового розміщення переселенців.

Також Чернишов працював над швидшою євроінтеграцією, для чого 19 разів їздив до ЄС з візитами. І підготував програму невідкладного відновлення, яку підтримав Світовий банк. Було створено спеціальний Трастовий фонд на відновлення України.

У листопаді 2022 року Кабмін призначив його головою правління Нафтогазу України.

Скандали

Саме на посаді глави Нафтогазу Чернишов втрапив у скандал. У червні 2024 року проводили обшуки в осіб, пов'язаних із Нафтогазом. Мали прийти і до Чернишова, але не дійшли – імовірно, на детективів вплинув очільник НАБУ.

Сам чиновник ще 2023 року говорив, що має давній конфлікт із НАБУ.

А 2021 року він нібито лобіював нагородження свого батька орденом "За заслуги" II ступеня.

Статки

У 2023 році Чернишов задекларував 25 мільйонів доходів гривень заробітної плати та 3 мільйони банківських відсотків.

У декларації вказано багато годинників Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, ювелірні вироби Cartier, Tiffany, колекцію з 30 картин ХХ століття, антикварні книги.

Особисте життя

Олексій Чернишов одружений. Його дружина Світлана – кандидат філологічних наук і доцент кафедри іноземних мов історичного і філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подружжя Чернишових має двох синів, Михайла та Івана, і доньку Марію.

Що відомо про призначення Олексія Чернишова та роботу Мін'єдності

3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України. За проголосували 237 нардепів.

Загалом призначення було досить швидким. Спершу цього дня у ЗМІ спливла кандидатура Чернишова на можливого міністра, незабаром стало відомо, що комітет рекомендував призначити його очільником нового відомства. І вдень це рішення підтримав парламент.

Нардеп Ярослав Железняк помітив, що назва нового міністерства змінювалася тричі – "міністерство єдності", "міністерство об'єднання українців", "міністерство національної єдності". Поки не відомо, як саме працюватиме ця структура, але очільника вона вже має.

Відомство, яке в мережі назвали Мін'єд, покликане гуртувати українців за кордоном, сприяти їхньому поверненню, а ще протистояти російським наративам. Його створення анонсував Зеленський ще у серпні 2024 року. У листопаді було заявлено, що главу нового відомства призначать до кінця року. Про це заявив президент, представляючи План стійкості.

Увечері 3 грудня Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. А Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.