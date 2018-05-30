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Алергія на котів: вчені знайшли спосіб, як її подолати

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Як подолати алергію на котів
Як подолати алергію на котів / unsplash.com

Науковці проводять розробку генно-інженерної вакцини, яка буде здатна подолати алергію на шерсть чотирилапих пухнастих улюбленців.

Таку заяву зробили фахівці медичного університету Відня, які проводять роботу у проекті "Cats Project", передає Мenslife.

Генно-інженерна вакцина буде ефективною проти 8 найвідоміших у світі "котячих" алергенів.

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Щоб створити подібну вакцину, вчені використають штучно створені протеїни, які здатні знижувати алергійну активність. Новий препарат буде ефективним як для профілактики, так і для боротьби з алергією, яка виникла.

Така вакцина зможе виробляти захисні антитіла, що блокують розвиток частини клінічних симптомів.

Адже як відомо, у більшості країн світу багато людей мають підвищену чутливість до всіляких алергенів кішок, які можуть навіть спричинити до важких форм бронхіальної астми.

Алергія на шерсть котів проявляється такими симптомами: почервоніння і свербіж в області очей, чхання в присутності кішок, важке дихання та інше. 

via GIPHY

 

Теги: Алергія світ тварин Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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