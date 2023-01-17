Що робити, якщо опинилися під завалами: алгоритм дій, який може врятувати життя
17 січня 2023, 13:27Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирному населенню України. Тому кожен з нас має знати алгоритм дій, що робити, якщо потрапили під завал.
Рятувальники нагадали, що ні в якому разі не можна використовувати запальнички, якщо ви потрапили під завали. Так, необхідно самотужки кликати на допомогу.
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Що робити, якщо опинилися під завалами
- Кличте на допомогу, подавайте сигнали.
- Не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху.
- У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.
- Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте.
- Спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.
- Якщо вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо.
- Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо – одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої.
- Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається.
- Якщо вам вдалося вибратися огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.
- Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися, самотужки продовжуйте кликати на допомогу.
- Намагайтеся не отримати переохолодження.
У Дніпрі з-під завалів дістали дівчину, яка від народження не розмовляє
27-річна дівчина, яку врятували з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі, не могла кликати на допомогу, оскільки від народження не розмовляє.
Наразі дівчина у реанімації з сильним переохолодженням. На момент удару вона разом з чоловіком та однорічним сином була вдома.