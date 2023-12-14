"Мета Байдена – війна": як алгоритми YouTube поширюють російську пропаганду у Польщі

Росіяни не тільки обстрілюють Україну ракетами чи здійснюють хакерські атаки. Вони використовують і "м'яку силу", щоб впливати на союзників України і таким чином зменшувати підтримку нашої держави на міжнародній арені. "Тексти" дослідили, як російську пропаганду поширюють у Польщі завдяки алгоритмам YouTube.

Texty.org.ua випустили матеріал, в якому дійшли висновку, що ризики натрапити на російську дезінформацію та пропаганду на YouTube у Польщі менші, ніж в Україні. Попри це у польському YouTube все одно є антиукраїнські настрої і наративи російської пропаганди – їх поширюють блогери та ультраправі сили. Журналісти створили застосунок і протягом двох місяців досліджували алгоритми рекомендацій YouTube серед 122 поляків, про результати розкаже 24 Канал.

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Що захищає поляків від російської пропаганди

По-перше, поляки значно менше використовують YouTube для перегляду новин. Вони переважно переглядають новини та політичні телешоу на сторінках онлайн-медіа, телебаченні або стримінгових платформах. Більшість цих польських програм можна подивитися лише за підпискою або на сайті у власному відеопрогравачі медіа.



Порівняльна інфографіка користувацької поведінки на YouTube в Україні та Польщі / Інфографіка Texty.org.ua

По-друге, поляки не знають російської. Через це алгоритми YouTube менше підкидають їм російськомовну конспірологію, лікування содою та пропаганду.

По-третє, європейське законодавство змушує YouTube підходити більш відповідально до того, що він показує. Імовірно, це найважливіший пункт.

Як у ЄС регулюють YouTube

Окрім уже наявних політик модерації YouTube, наприкінці серпня 2023-го в ЄС набрав чинності закон про цифрові послуги. Його основне завдання – боротися з незаконним контентом і створити сильніші механізми громадського контролю за онлайн-платформами.

Тепер великі платформи та пошукові системи мають суворо стежити за контентом, який розміщується, негайно видаляти незаконний і прибирати таргетовану рекламу на основі сексуальної орієнтації, релігії, етнічної належності чи політичних переконань.

Хто просуває російську пропаганду у польському YouTube

Звісно, все це не означає, що у польському YouTube відсутні антиукраїнські настрої та російська пропаганда. Зокрема, інфоблогери – чи не найактивніша категорія контентмейкерів на польському YouTube, яка їх просуває.

Наприклад, на третьому місці серед найбільш коментованих YouTube-каналів у Польщі — "Дикий тренер" (Dziki Trener). Його перші відео цілком відповідали назві каналу. Сьогодні ж він просуває радше емоційну оцінку актуальних соціально-політичних питань – від цінностей сучасної молоді до (не)вдячності українських біженців.

Ще один приклад – польський журналіст і сатирик Войцех Цейровський (Wojciech Cejrowski). Колись він був відомий як мандрівник, сьогодні – використовує це амплуа разом із фірмовим гавайським стилем і туканом на аватарці, щоб гарантувати собі впізнаваність та успішно просувати свої відео на YouTube-каналі з 630 тисячами підписників. Більшість його відео вже давно не про мандри, а про НАТО й геополітику.

Зокрема, у своїх відео Цейровський виправдовув рішення Путіна розпочати війну, звинувачуючи Польщу та країни Заходу, а до початку повномасштабного вторгнення поширював тези, що "мета Путіна – це Україна, а мета Байдена – це війна".

До чого тут алгоритми YouTube

Багато підписників, переглядів і коментарів – і ось уже контент блогера просуває сам YouTube. Якщо польський користувач хоч раз переглянув відео "Дикого тренера", Войцеха Цейровського чи інфоблогерів з подібною риторикою, то YouTube затягує його у інформаційну воронку: він доволі добре виявляє антиукраїнські відео та пропонує у схожих не менш антиукраїнські.

Це було зафіксовано у дослідженні на прикладі одного учасника, якому під час перегляду інформаційно-маніпулятивних каналів YouTube почав рекомендувати контент із наративами російської пропаганди. Наприклад, відео "Непопулярна правда про російсько-українську війну. Роберт Чеда та Ян Пінський" або канал Wiadomości-Polska, де часто маніпулятивно висвітлюють теми зовнішньої політики й транслюють фейки (наприклад, щодо запровадження смертної кари для зрадників в Україні).

Наразі YouTube – одна з найпопулярніших соціальних мереж у Польщі. Станом на 2023 рік ним користується 27,5 мільйона польських користувачів – двоє із трьох поляків заходять сюди переглянути відео чи послухати музику. І хоч у Польщі маніпулювати навколополітичним контентом через YouTube складніше, ніж в Україні, але це все ще можливо.

