"Путін в спідниці і з макіяжем": розпухла Кабаєва шокувала виглядом

Путін виглядає все гірше й гірше. Не відстає й Аліна Кабаєва, яку називають його коханкою. Вона прилетіла у Мінськ й нажахала там своїм виглядом.

Під час візиту до білоруської столиці Кабаєва розхвалила тренерку команди Білорусі з художньої гімнастики Ірину Лепарську. Відео поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Уважні користувачі мережі відразу звернули увагу на неприродний вигляд Кабаєвої.

Обличчя коханки Путіна роздуло ще більше, аніж зазвичай. Вочевидь, Кабаєва переборщила з пластичними операціями. Дехто зауважив, що на відео – вже не красуня-гімнастка, а "Путін в спідниці і з макіяжем". Що ж, коли довго живеш з "бункерним дідом", починаєш потихеньку у нього перетворюватися.



Як виглядає Кабаєва зараз / Скриншот з відео

ЗМІ повідомили про можливу вагітність Кабаєвої

Путін старанно приховує свою сім'ю з Кабаєвою. Водночас ЗМІ повідомляють, що у них – щонайменше двоє спільних дітей (за іншими даними, – троє).

Ба більше, станом на літо 2023 року Кабаєва – начебто знову вагітна. Цього разу вона очікує народження дівчинки, чим неабияк засмутила "бункерного діда". Хто б там не народився, українці не пробачать ні мертвим, ні живим, ні ненародженим росіянам.