Повномасштабна війна довела, що історія України – це історія героїзму, – Аліна Михайлова

Парамедикиня Аліна Михайлова зауважила, що останніми роками українці повертаються до справедливого тлумачення історії. Український дух міцніє.

Історію ми пригадуємо з почуттям гідності й пошани, з високо піднятою головою, а також з пам'яттю про минуле і впевненим поглядом у майбутнє. Про це Михайлова розповіла в авторській колонці на 24 Каналі.

Важливо Герої, на жаль, вмирають – двічі: як увічнити пам'ять про них

Історія героїзму

Дівчина наголосила, повномасштабна війна довела, що історія України – це історія героїзму, а історії українців – це історії героїв:

Лицарів Київської Русі,

Козаків гетьманської доби,

Гайдамаків й опришків,

Січових стрільців,

Вояк Армії УНР, УГА, ОУН, УПА,

Небесної Сотня.

Героїв російсько-української війни.

Український дух стає сильнішим

Михайлова зазначила, що ці герої – стовпи, на яких тримається наша державність. Саме вони будували фундамент нашого дому, навіть якщо доводилось будувати його з кісток і крові.

Після століть окупацій, репресій, геноцидів, депортацій і асиміляцій, дух Українських Героїв стоїть найміцніше, ніж будь-коли, і об'єднує довкола себе весь світ,

– додала Михайлова.

Вона підсумувала, що цей дух можна тимчасово притупити, але він завжди повертається і стає сильнішим.

Аліна Михайлова акцентує на важливості створення Національного Пантеону Героїв України в центрі столиці. Місце вшанування і вічної пам'яті найвидатніших особистостей, які полягли за Батьківщину.