Повномасштабна війна довела, що історія України – це історія героїзму, – Аліна Михайлова
Парамедикиня Аліна Михайлова зауважила, що останніми роками українці повертаються до справедливого тлумачення історії. Український дух міцніє.
Історію ми пригадуємо з почуттям гідності й пошани, з високо піднятою головою, а також з пам'яттю про минуле і впевненим поглядом у майбутнє. Про це Михайлова розповіла в авторській колонці на 24 Каналі.
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Історія героїзму
Дівчина наголосила, повномасштабна війна довела, що історія України – це історія героїзму, а історії українців – це історії героїв:
- Лицарів Київської Русі,
- Козаків гетьманської доби,
- Гайдамаків й опришків,
- Січових стрільців,
- Вояк Армії УНР, УГА, ОУН, УПА,
- Небесної Сотня.
- Героїв російсько-української війни.
Український дух стає сильнішим
Михайлова зазначила, що ці герої – стовпи, на яких тримається наша державність. Саме вони будували фундамент нашого дому, навіть якщо доводилось будувати його з кісток і крові.
Після століть окупацій, репресій, геноцидів, депортацій і асиміляцій, дух Українських Героїв стоїть найміцніше, ніж будь-коли, і об'єднує довкола себе весь світ,
– додала Михайлова.
Вона підсумувала, що цей дух можна тимчасово притупити, але він завжди повертається і стає сильнішим.Зверніть увагу! Аліна Михайлова акцентує на важливості створення Національного Пантеону Героїв України в центрі столиці. Місце вшанування і вічної пам'яті найвидатніших особистостей, які полягли за Батьківщину.