Нікому б не побажала, – Михайлова зі сльозами на очах розповіла про останні хвилини "Да Вінчі"

Українська парамедикиня Аліна Михайлова розповіла, як намагалась врятувати свого нареченого Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Вона не могла стримати сліз, згадуючи останній момент життя коханого.

Дівчина пригадала, що в неї тремтіли руки, коли вона відкривала препарат. У цей час Дмитро був без свідомості.

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"Згадую цей момент щодня"

Коли на монітор вивели пульс і тиск пораненого, дівчина зрозуміла, що справи дуже погані. Анестезіолог заінтубував Да вінчі й не міг підключити кисень, тому що у нього була розірвана трахея.

Я згадую цей момент кожного дня. Нікому б в житті не побажала так прощатись з коханою людиною,

– не стримує сліз Аліна.

Парамедикиня пригадала, що тоді вперше в житті прочитала молитву "Отче наш". Дмитро був весь у крові, запливали навіть очі. Аліна просила в Бога лише одного – залишити її кохану людину живою.

Побратими боялись сказати Аліні

Дівчина продовжила, що побратими боялись сказати їй, що її коханого не стало. Однак коли до неї вийшов анестезіолог, вона все зрозуміла по очах. Тоді лікар сказав: "ми зробили все, що могли".

Найменше, що я очікувала в житті, що мені це скажуть про Да Вінчі,

– каже Аліна.

Вона зізнається, що від дня загибелі Дмитра не рахує дні. Після 7 березня вони для неї перестали існувати.

Загибель Да Вінчі: коротко