Нас стає все менше, – Аліна Михайлова про покоління, яке "почалось із Майдану"

В Україні минає 10 рік від подій на Майдані, після яких Росія розпочала війну проти нашої країни. Значна частина людей, які стояли біля витоків Революції Гідності, зараз захищають Україну на фронті.

Керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова розповіла, що з 2013 року живе у постійній боротьбі за свої права та країну.

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Свідків подій Революції гідності стає все менше

Кохана загиблого Дмитра Коцюбайла розповіла, що більшість її знайомих, які стояли за майбутнє України на Майдані, на жаль, загинули під час повномасштабного вторгнення Росії.

Моє покоління, по суті, почалося з Майдану, й більшість цих людей після повномасштабки знову повернулися у військо. На жаль, більшість тих, кого я знала, загинули вже під час повномасштабної війни. І це страшно. Тому що ці люди стояли у витоків,

– сказала вона.

Михайлова наголосила, що Майдан, Революція гідності та війна в Україні – це "початок нашого свідомого життя як українців".

Військовослужбовиця Збройних Сил України підкреслила, що свідків подій Революції гідності стає все менше.

"Нас стає все менше. Людей, які були свідками подій Революції гідності, першого вторгнення Росії, значно менше. І, напевно, пройде пару років, і нашу історію, можливо, будуть розказувати зовсім інші люди", – зазначила вона.

Через це Михайлова наголосила, що потрібно зберегти пам'ять.

Бо все, що залишається після усіх цих подій, після Революції гідності – пам'ять про цих людей, про їх геройський вчинок, про те, ким вони були і що зробили для цієї країни. І так буде з цією війною, на жаль,

– вважає керівниця медичної служби Ульф механізованого батальйону Вовки Да Вінчі.

Українцям потрібно виховувати пам'ять

Михайлова підкреслила, що українці платять високу ціну за те, щоб бути тими, ким вони є.

"Щодня зараз ми пишемо суцільний некролог, на жаль. Але це та ціна, яку ми, мабуть, маємо заплатити для того, щоб бути тими, ким ми є, ким хотіли б бути, і за що боролися, в тому числі, герої Небесної сотні. Ми проходимо важкий шлях. І платимо за це, в прямому сенсі, своєю кров'ю, кров'ю тих людей, які мали б цю країну далі розвивати", – заявила вона.

Через це Михайлова вважає, що в Україні важливо не допустити до будівництва держави людей, які сповідували певні наративи "какая разница" "дружный народ", "мы все братья".

На її думку, в українців коротка пам'ять, яку треба виховувати.

"Не треба забувати, що зробили ці люди, і чому ми сьогодні в цій точці. В тому числі через те, що у свій час в Україні певні діячі допустили, щоб на нашій території перебували війська Росії", – резюмувала Михайлова.