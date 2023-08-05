У Грузії під час зсуву ґрунту загинула медійниця Аліна Поліковська

Загиблою українкою унаслідок зсуву ґрунту в Грузії виявилась медійниця Аліна Поліковська. Наразі тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.

Про це повідомила журналістка Ольга Артюшенко у фейсбуці. На сторінці загиблої медійниці знайомі висловлюють співчуття та пригадують, якою була Аліна.

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Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там з чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх – ще ні,

– написала Ольга Артюшенко.

З профілю загиблої відомо, що вона народилася в Ніжині на Чернігівщині, працювала на телеканалі "Україна" і проживала в Нідерландах.

За словами Ольги Артюшенко, загибла переїхала у Нідерланди до свого чоловіка. "Вони мали велику чудову сім'ю в Утрехті". Вочевидь, у Грузії вони були на відпочинку.



Загибла медійниця разом із чоловіком / Фото з фейсбуку Аліни Поліковської

Що відомо про трагедію

3 серпня у Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю "Сансет Шові" та кілька будинків поблизу.

У Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув: