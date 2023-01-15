Скандал у Хорватії: яхта підсанкційного російського олігарха без перешкод залишила країну

З хорватської пристані за загадкових обставин зникла яхта російського олігарха Алішера Усманова. Відомо, що судно – як і сам бізнесмен з дружиною Іриною – перебувало під санкціями. "Крадіжку" помітили місцеві журналісти.

Олігарха Усманова з ворожої країни підозрюють у відмиванні коштів та несплаті податків. Після початку повномасштабного вторгнення усі його активи в цивілізованих країнах Заходу були "заморожені", зокрема розкішна яхта Irina VU.

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Судно без перешкод залишило пристань Хорватії

Днями стало відомо, що ця яхта Irina VU без перешкод залишила сухий причал марини Бетіна на острові Муртер, що у Хорватії. Власне, сталося це декілька місяців тому, однак помітили "крадіжку" лише зараз.

Це судно має дожину у 35 метрів та вартує близько 5 мільйонів євро. Було зареєстровано воно ще у 2012 році в Спліті.

Як зазначають журналісти, яхта олігарха відпливла з порту Бетіна 6 жовтня 2022 року близько 10 години ранку. Через три дні, 9 жовтня, близько полудня вона прибула до турецького порту Дідім. Це останнє відоме місце дислокації яхти.

До розслідування залучені ДПРХ (Державна прокуратура Республіки Хорватія – 24 Канал), СОА (Агентство безпеки та розвідки – 24 Канал) та міжнародні організації. Також буде видано міжнародний ордер,

– зазначили у виданні Jutarnji list.

Відомо, що цими днями до порту причалила яхта, що дуже схожа на Irina VU. Однак офіційні чиновники країни повідомляють, що це збіг та нічого спільного між цими двома суднами немає.

Чому цей інцидент стався

За інформацією ЗМІ, ця ситуація стала можливою тому, що хорватська прикордонна поліція не мала жодної офіційної інформації про те, що яхті Усманових заборонений перетин кордону.

Ситуацію прокоментував Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Ален Госпочич. Він зазначив, що як тільки яхта потрапила під санкції, її опечатали, а власників повідомили, що вони не можуть розпоряджатися своїм майном. Водночас капітан порту заборонив будь-який доступ до судна.

У порту Бетіна все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, капітан порту видав вказівку владі, що доступ до яхти заборонено жодним чином, а міністерство не наймає служби безпеки для цілодобової охорони чужого майна, і не планує це зробити, оскільки така система є нежиттєздатною,

– констатував Госпочич.

Також він зауважив, що у порту стоять сотні суден, і капітан порту не може перевірити, яке судно причалило, а яке ні. Але зараз триває розслідування, в ході якого будуть встановлені деталі цього інциденту.

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Варто наостанок сказати, що, окрім яхти Irina VU, у Хорватії знайшли й інше майно членів родини Усманових. Зокрема, це літній будинок із земельною ділянкою на Пелешаці, що належать сестрі Алішера Усманова, а також нерухомість його дружини Ірини в Оребічі.