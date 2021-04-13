Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії, – Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна не має територіальних претензій до Нагірного Карабаху. Він також додав, що Азербайджан не планує застосовувати силу.
Джерело:Haqqin
Алієв запевнив, що Азербайджан не має наміру застосовувати силу до вірменів. Він знову додав, що конфлікт урегульований.
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Що сказав Ільхам Алієв
Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країн, включаючи Вірменію,
– наголосив президент.
До того ж він висловив думку, що вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами. "Гуманітарна допомога і логістична підтримка, яку ми надаємо досі, також про це свідчать", – сказав лідер держави.
Коротко про події в Нагірному Карабасі
- Загострення конфлікту між державами сталось у вересні 2020 року. Тоді сторони почали бойові дії та звинувачували одне одного в ескалації.
- Втім, сама територія є спірною. Донедавна контроль над нею утримували вірмени.
- Врегулювали конфлікт у листопаді 2020 року, коли сторони разом з Росією підписали угоду про припинення війни. Тоді Агдамський район і території, утримувані Єреваном в Газаському районі, повернули під контроль Баку.
- В угоді йшлося також про повне припинення бойових дій та про введення російських миротворців на 5 років.