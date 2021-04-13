Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії, – Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна не має територіальних претензій до Нагірного Карабаху. Він також додав, що Азербайджан не планує застосовувати силу.

Алієв запевнив, що Азербайджан не має наміру застосовувати силу до вірменів. Він знову додав, що конфлікт урегульований.

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Що сказав Ільхам Алієв

Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країн, включаючи Вірменію,

– наголосив президент.

До того ж він висловив думку, що вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами. "Гуманітарна допомога і логістична підтримка, яку ми надаємо досі, також про це свідчать", – сказав лідер держави.

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