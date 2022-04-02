Алкоголем невідомого походження отруїлися близько 500 військових Росії

Російські військові 3 мотострілкової дивізії отруїлись алкоголем невідомого походження. Майже 500 окупантів потрапили у лікарню.

Алкоголем невідомого походження окупантів зустріли місцеві мешканці Ізюмського району Харківської області. У такий спосіб українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами.

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Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України. За попередньою інформацією, через важке отруєння алкоголем невідомого походження приблизно 500 окупантів потрапили у лікарню.

Окупантів труять місцеві жителі та алкоголь. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати",

– зазначили у відомстві.

Крім того, жителі Ізюмського району також "пригостили" росіян отруєними пиріжками. Двоє рашистів загинули відразу, а ще 28 потрапили до реанімації.

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