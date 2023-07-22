Захотіла до Львова: у мережі провчили порноакторку з Росії, яка писала про "самообстріл" України

Цинізм росіян не знає меж. Так, до Львова, щоб навідати подругу, зібралася зірка фільмів для дорослих Ангеліна Дорошенкова. Відома вона під псевдо Ally Breelsen, а також заявами про "самообстріл" України.

Росіянка не знайшла нічого кращого, ніж спитати у своїх підписників, як дістатися до Львова. Мовляв, у неї паспорт країни-агресорки, що може ускладнити добирання. У мережі не розгубилися та накинулися на окупантку.

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Хотіла, але скоро передумала

Але почнімо з початку. Отже, вона вирішила попросити поради у своїх підписників.

Як мені з'їздити до подружки до Львова зараз із російським паспортом? Хочемо на серпневі канікули туди,

– написала вона.



Росіянка рвалася відвідати Львів / Скриншот з її твітера

У коментарях окупантку миттєво приземлили. Їй дали збагнути, що російським туристам в Україні не раді. Зокрема їй пригадали, що порноакторка у своєму твітері допомагала поширювати російську пропаганду.

"Як же я хочу жити з такою ж пустою головою",

"Як я розумію, прірви дна польоту думки цього облікового запису ми ніколи не побачимо",

"Потрібно записатися в "Вагнер",

"Це Львів. Минулого тижня Росія обстріляла моє місто ракетами. Ти справді хочеш поїхати в це місто? Думаєш, тобі тут будуть раді, ш***а ти д***а?",

"Нехай подружка ніколи не повертається. І вам не раджу ногою на нашу територію ступати".

Дорошенковій ще й не забракло сміливості поскаржитися на українців. Мовляв, їй не лише не раді у Львові. Бачте, порноактрису ще й ображають користувачі мережі. Дійсно, а на що вона очікувала? Особливо з урахуванням того, що Росія "Калібрами" вдарила по Львову 6 липня, забравши життя у 10 українців.



Користувачі мережі накинулися на росіянку / Скриншот з її твітера



Користувачі мережі накинулися на росіянку / Скриншот з її твітера​



Користувачі мережі накинулися на росіянку / Скриншот з її твітера

До слова, крапку у її бажанні потрапити до Львова поставив один з користувачів мережі. Він написав порнозірці, що в Україні буцімто дозволили вбивати росіян. Ally Breelsen це не на жарт перелякало, тож вона вирішила відкласти візит.



Порноакторка забоялася їхати до Львова / Скриншот з її твітера

Швидко виявили і її подругу зі Львова

Користувачам мережі також стало цікаво, а що ж це за подруга у порноакторки у Львові? Допомогло у цьому фото, яке сама Дорошенкова необачно виклала в мережі. По тату на грудях вдалося вичислити дівчину, в якої нік Mary Lu.



Татуювання на грудях допомогло її виявити в мережі / Скриншот з її сторінки

Цікаво, що вона має кілька акаунтів. На її старішому, який дівчина вже встигла заблокувати, можна побачити фото, зняті на Високому замку у Львові. Нову свою сторінку вона вирішила вести англійською.



Подруга росіянки робила фото на Високому замку у Львові / Скриншот з її сторінки