В Алмати загинули 13 правоохоронців, ще сотні постраждали

Від початку протестів у Казахстані загинули щонайменше 13 співробітників правоохоронних органів. Одного з них вбили з особливою жорстокістю.

Як повідомляє комендатура Алмати в ефірі місцевих ЗМІ, тіло одного з правоохоронців виявили із відсіченою головою.

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Загалом внаслідок протестів обірвалося життя 13 поліцейських, ще понад 350 працівників постраждали. Така статистика лише у найбільшому місті Казахстану Алмати. Яка ситуація в інших регіонах – наразі невідомо.

Згодом з'явилася інформація про те, що обезголовлені були двоє силовиків.

Перші загиблі у протестах

Раніше у зверненні до народу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про перших загиблих унаслідок протестів. Тоді мовилося про силовиків. Точної цифри політик не назвав.

У нашому улюбленому місті відбуваються масові напади на представників правопорядку. Серед них є убиті та поранені,

– заявив Токаєв.

У місцевих ЗМІ повідомили про першого загиблого протестувальника. Трагедія трапилася в місті Атирау. У повідомленні мовиться про те, що одного мітингувальника вбили, а іншого поранили у голову.

Згодом у міністерстві охорони здоров'я Казахстану заявили, що кількість постраждалих на масових протестах у Казахстані зросла. Станом на ранок 6 січня офіційно відомо про понад тисячу потерпілих. Якщо говорити точніше, то майже 400 людей госпіталізували, а ще 62 потерпілих перебувають у реанімації.

Що відбувається у Казахстані 6 січня

Зранку 6 січня військові почали проводити антитерористичну операцію на вулицях Алмати. Напередодні ввечері мародери трощили та грабували магазини й банки.

Спершу зачистки супроводжувалися інтенсивними перестрілками між військовими та протестувальниками. На площі Республіки активістів вдалося взяти в оточення завдяки великій кількості військової техніки.

Згодом силовики та армійці оточили близько 200 протестувальників й витіснили їх з центральної площі.

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