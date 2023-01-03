Це зізнання держави-терориста, – Зеленський прокоментував руйнування льодової арени в Дружківці

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по льодовій арені "Альтаїр" в Дружківці. Глава держави наголосив, що це ще одна ілюстрація того, з цим Росія прийшла на Донбас.

Про це президент заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 Канал. Президент наголосив, що цю льодову арену знали люди зі всієї Донеччини, а Росія вирішила її зруйнувати.

Зверніть увагу Били "Іскандерами": під час обстрілу Дружківки загинула людина

Росія показала, з чим прийшла на Донбас

Володимир Зеленський наголосив, що льодова арена "Альтаїр" у Дружківці, яку 2 січня атакували росіяни, почала працювати ще до приходу Росії на Донбасі – коли люди мали нормальне життя. На арені тренувалися діти, працювала спортивна школа, відбувалися хокейні змагання. На Донеччині всі знали, що це за арена й часто там бували.

Минулого року після початку повномасштабної російської війни проти України, арена стала центром збору та розподілу гуманітарної допомоги.

Президент підкреслив, що ракетний удар по арені ілюструє справжні наміри росіян щодо українського Донбасу та показує те, з чим вони прийшли.

Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України,

– наголосив Зеленський.

Ракетний удар по Дружківці: головне

Пізно ввечері 2 січня росіяни завдали ракетних ударів по Донеччині, зокрема по Дружківці. Згодом стало відомо, що росіяни вирішили "демілітаризувати" льодову арену. Унаслідок цього було зафіксовано влучання у технічні приміщення промислового підприємства. Також ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Крім того, пошкоджень зазнали готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок.

На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.

3 січня заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни били "Іскандерами" по арені. Унаслідок атаки загинула 1 людина, ще 1 – поранена.