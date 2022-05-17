Альтернатива ембарго: США пропонують G7 ввести мита на російську нафту, – ЗМІ

Поки ЄС продовжує вмовляння Угорщини не блокувати нафтове ембарго у новому пакеті санкцій, США знайшли альтернативне рішення. Купувати російську нафту може бути просто невигідно.

Найсильніші країни світу стали на сторону України та допомагають нам перемогти російських окупантів. Також вони активно працюють над тим, щоб Росія сповна відчула на собі наслідки своїх злочинів проти України.

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Мита як альтернатива ембарго

Як відомо, країни "великої сімки" висловили Україні не лише слова підтримки, а й пообіцяли діяти для тог, щоб стримати агресію Росії та обмежити її ресурси у війні проти нашої держави.

Вже зараз міністри фінансів країн G7 працюють над тим, щоб виділити 15 мільярдів євро для допомоги України. Окрім того, на зустрічі, яка відбудеться вже цього тижня, Мінфін США має намір оголосити свій план щодо обмеження торгівлі російською нафтою.

Американці хочуть запропонувати ЄС до поетапного введення ембарго, як це було заплановано раніше, введення мит на російську нафту, яке дасть результат у значно коротші терміни.

Таке рішення вдарить по Росії одразу, а також не дасть можливості деяким країнам, зокрема Угорщині, заблокувати рішення про ембарго у новому пакеті санкцій.

Згідно з планом США, тарифний механізм втримає російську нафту на ринку, але разом з тим дуже обмежить доходи, які Росія зможе отримувати за експорт своїх енергоносіїв. Повідомляється, що ціна російської нафти має бути такою, яка не дасть Росії великих прибутків, але разом з тим не змусить її зупинити експорт. Це б мало дозволити уникнути нових стрибків цін внаслідок ембарго, яке введе Європа, та зберегти стабільність на глобальному нафтовому ринку.

Також Міністерство фінансів США планує скерувати доходи від мит на російську нафту на післявоєнне відновлення України та її економіки.

Санкції проти Росії: останні новини

Угорщина вирішила "подоїти" ЄС за рішення не блокувати ембарго на російську нафту. Орбан вимагає від Європи від 15 мільярдів євро, адже угорська економіка від цього рішення "сильно постраждає". ЄС пропонував Угорщині відстрочку ембарго на кілька років, але ті вирішили підігравати Путіну до кінця.

Росії не варто сподіватися на те, що найближчим часом будуть зняті бодай якісь санкції. Як повідомила Крістіна Квін, США та інші країни активно працюють лише в одному напрямку – посиленню тиску на агресора.

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