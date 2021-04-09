Наразі альтернативи йому немає, – соціолог про можливість 2 терміну Зеленського

Володимир Зеленський та його команда неодноразово натякали, що президент може балотуватись на 2 термін. Якби вибори відбулись найближчим часом – у Зеленського були б всі шанси перемогти вдруге.

Таку думку висловив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів. Він додав, що у порівнянні з попередніми президентами, у Володимира Зеленського ситуація не гірша. Можливо, навіть найкраща.

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Ситуація у нього непогана. Він має можливість нарощувати свої показники, немає постійного падіння, як це було у попередників,

– зауважив Мисів.

За словами соціолога, Зеленський у 1,5 раза випереджає своїх опонентів і наразі не має конкурентів.

"Очевидно, якби вибори пройшли найближчим часом, то альтернативи йому б не було. Звісно, попереду є ще кілька років і ситуація може змінитися", – наголосив Мисів.

Він додав, що на рейтинг Зеленського дуже сильно впливають його дії. "Він надзвичайно мобільний, він може певними кроками швидко змінювати думку населення. До прикладу, так було з санкціями. Тоді було поступове падіння, але завдяки жорстким крокам ситуація змінилась", – сказав Мисів.

Мовиться про санкції проти телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Їх ввели 2 лютого

Варто зазначити, що соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нові результати опитування. Згідно з ними, Зеленському довіряють 45% опитаних.

Чи варто Зеленському балотуватись на 2 термін: дивіться відео