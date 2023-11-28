Погрожували повісткою: волонтерка та дружина військового поскаржилася на поліцейських у Києві

Волонтерку та дружину військового Алю Ширшину у ніч проти 27 листопада затримали київські поліціянти. Причина – порушення нею комендантської години. Правоохоронці не обмежилися попередженнями, а почали погрожувати жінці.

Про випадок у своєму фейсбуці розповів журналіст Азад Сафаров. Він зазначив, що Аля Ширшина якраз поверталася додому з Донеччини, де її чоловік воює проти російських загарбників.

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Жінка затрималася через негоду

На жаль, через негоду автобус жінки затримався на годину. Відтак, вона не встигла потрапити додому до оголошення комендантської години. За словами Сафарова, жінка о 00:10 їхала на таксі додому. Дорогою її зупинили поліціянти. Вони забрали волонтерку до відділку, щоб вона там давала пояснення.

Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав, чи її чоловік у тилу служить, і казав, що випише повістку їй самій, бо, за його словами, "жінки теж мають воювати",

– додав журналіст.

Сафаров зауважив, що Алю Ширшину також сфотографували біля лінійки у відділку, наче вона – "справжня злочинниця". Крім того, на особистий телефон відфотографували документи волонтерки.

Журналіст згодом актуалізував допис. Він зазначив, що начальник ГУНП міста Києва призначив службове розслідування щодо дій правоохоронців. За його результатами ухвалять відповідні дисциплінарні рішення, сповістила йому керівниця пресслужби Нацполіції Олена Бережна.

Крім того, правоохоронці попросили вибачення за неналежну поведінку поліцейських. У Нацполіції також пообіцяли, що з телефона поліціянта зітруть усі документи Алі Ширшиної, які він сфотографував.

Що відомо про волонтерку