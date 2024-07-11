В Альянсі назвали 3 причини, чому Трамп не виведе США з НАТО

У випадку обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу. Трамп не захоче втрачати військовий та економічний вплив.

На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Вашингтоні після засідання Північноатлантичної ради.

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Столтенберг також розраховує, що США не лише не будуть виходити зі складу НАТО, а й залишаться ключовим союзником у складі Альянсу.

Чому США залишаться в НАТО

Генсек у цьому контексті назвав 3 ключові причини, якими керуватиметься Трамп.

Перша причина – мати сильне НАТО є частиною безпекових інтересів США.

США будуть сильнішими з сильним альянсом, що об'єднує 32 держави. Росія не має за спиною такого союзу, Китай не має такого союзу,

– пояснив він.

Тож, на думку генсека, разом з іншими союзниками США будуть економічно і військово потужнішими.

"США – це 25% світової економіки, але разом з партнерами це 50% світової економіки, тому це в інтересах США мати сильне НАТО", – додав Столтенберг.

Друга причина – це те, що в США є двопартійна підтримка членства в НАТО.

Третя причина – те, що у минулому основною причиною критики з боку Трампа був не Альянс сам по собі, "а те, що європейські союзники недостатньо інвестували в безпеку".

"В 2014 році лише 3 держави в НАТО інвестували 2%, 3 роки тому таких було 10 держав, а зараз 23 держави виконують норму у 2%, і ця кількість зростає", – нагадав генсек.

До слова, в НАТО розробляють план захисту військової допомоги Україні від "Трампа".