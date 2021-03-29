На Алясці впав екскурсійний вертоліт: 5 людей загинули

На Алясці 27 березня трапилася авіакатастрофа вертольота Eurocopter AS50 гірськолижного комплексу Tordrillo Mountain Lodge. Внаслідок неї загинули 5 людей, а ще один пасажир отримав важкі поранення.
Джерело:Associated Press
Деталі авіакатастрофи на Алясці
Трагедія трапилася на гірськолижній екскурсії близько 18:30 за місцевим часом. Наразі її причина невідома.
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Внаслідок трагедії загинули 3 туристів, гід гірськолижного курорту та пілот.
Що відомо про жертв
- 52-річний Грегорі Хармс з Колорадо,
- 56-річний Петер Келлнер та 50-річний Бенджамін Ларош з Чехі,
- 32-річний гід Шон Макманнані,
- 33-річний пілот Захарі Рассел.
За словами прессекретарки компанії Мері Ен Пру, гід працював у їхньому комплексі 5 років. Він також був інструктором лавин і досвідченим гірським гідом на Деналі, найвищій вершині Північної Америки.
Загиблі туристи були постійними гостями гірськолижного курорту.
Ця новина є важкою для наших співробітників, громади, в якій ми працюємо, та сімей загиблих,
– мовиться у повідомленні компанії.
Там додали, що така трагедія трапилася у них вперше за 17 років.
Зауважимо, єдиного вцілілого внаслідок авіакатастрофи рятувальники відвезли у лікарню. Його стан важкий, однак стабільний. Наразі ім'я постраждалого невідоме.