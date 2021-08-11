Нас красиво підставили, – Alyona Alyona про співпрацю з Red Bull та скандальний дрифт

У мережі українці активно обурюються через дрифт автомобілів Red Bull на Софіївській площі. Критика дісталась і співачці Alyona Alyona, адже вона була залучена до події. Натомість артистка запевнила, що її дуже підставили.

Про це співачка сказала, перебуваючи на місці, де відбувався дрифт. Зараз вона допомагає відмивати бруківку.

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"Було обіцяне одне, а на ділі цього немає. Немає офіційних заяв, пояснень. Як мінімум, немає слів звернення до мене і того диктора, який був. Нас запросили, підставили", – сказала співачка.

Все каміння летить в нас. Я вважаю, що це несправедливо,

– наголосила вона.

Співачка намагається відмити сліди: відео

Alyona Alyona: Ми тепер – цапи-відбувайли

Вона запевнила, що українські представники Red Bull нічого їй не пояснили.

"Український Red Bull все погоджує з австрійським. Австрійський – нічого не знає. Вже вибачились 10 разів, але неофіційно. Ніхто з людей не розуміє ні мене, ні людей, які були зі мною. Нас красиво підставили. Ми тепер, як цапи-відбувайли", – підсумувала Alyona Alyona.

Вона запевнила, що на Софіївську площу замовили ще одну клінінгову послугу, щоб максимально швидко відмити сліди від автомобілів.

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