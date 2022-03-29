Амбіції Росії можуть не закінчитись на Путіні, – Краєв

Якщо Володимир Путін зараз не потрапить під трибунал, то його амбіції воювати просто не закінчаться. Водночас амбіції Росії теж можуть не закінчитись на самому Путіні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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"У мене є побоювання, що ці амбіції російські не закінчаться на Путіні, тому що, на мою думку, це частина російської стратегічної культури", – наголосив Краєв.

Він пояснив, що для початку повномасштабного вторгнення, Росія цілеспрямовано 5 років "обрізала" соціальні бюджети, програми та погіршувала рівень життя населення. Крім того, знищувала своє працездатне населення "невизнанням" пандемії COVID-19.

За цих 5 років Росія змогла накопичити резерв у розмірі 630 мільярдів доларів, який майже повністю втратили за 3 тижні. Тому, на думку Краєва, нову агресію вони можуть розпочати будь-коли. Однак питання в тому, коли вони б могли розпочати ефективну агресію.

Для ефективної агресії росіянам знову так само довго доведеться накопичувати власні сили. І тому нам треба розуміти, що Росія знову змінить свій підхід,

– резюмував експерт.

Зокрема мовиться про гібридну форму ведення війни, росіяни знову "розпорошать" свої активи на декількох напрямках у світі та, як припустив Краєв, намагатимуться грати через Китай.

Олександр Краєв про амбіції Росії: дивіться відео