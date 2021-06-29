Американська база у Сирії потрапила під обстріл: військові атакували нападників

Кілька ракет випустили по військовій базі США, розташованій на сході Сирії. Через це американця довелося відкрили вогонь у відповідь.

Про це 28 червня повідомив Уейн Маротто – американський полковник. За його словами, війська США у Сирії були атаковані численними ракетами приблизно о 19:44 за місцевим часом.

Читайте також Повалення монархії в Ірані: як Близький Схід перетворився на зону нестабільності

Військовослужбовець також уточнив, що поранених чи жертв, на щастя немає. Наразі американські сили оцінюють розмір завданих збитків. Згодом пообіцяли оприлюднити більше інформації.

Американці нанесли удар у відповідь, зазначив Маротто. Він підкреслив, що збройні сили США у Сирії діяли у рамках самооборони й нанесли контрудар по позиціях, з яких запустили ракети.

Хто скоїв ракетну атаку проти військових зі США – невідомо. Втім, джерело CNN у Міноборони США відзначило, що ракети могли запустити проіранські сили.

США з повітря атакували проіранські сили

Напередодні американські військові за наказом президента Байдена атакували проіранські сили на кордоні Іраку й Сирії. Мовиться, зокрема, про підтримуваних Іраном ополченців.

Штати акакували з повітря 2 оперативні об'єкти й сховища зброї у двох місцях у Сирії та в одному в Іраку. Усі вони розташовані поблизу кордону двох держав.

Деякі ракети приземлилися у безпосередній близькості від американських військ.