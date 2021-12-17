Американська поліція отримала ордер на доступ до телефона Болдвіна у справі Гатчінс

Американська поліція отримала ордер на доступ до телефона Алека Болдвіна у справі Галини Гатчінс. Ордер видав суд Санта-Фе у Нью-Мексико.

В ордері мовиться, що наразі необхідно отримати повідомлення, дані про дзвінки, фотографії та відео, пов'язані зі зйомками вестерну "Іржа". Ця інформація може бути корисною для слідства.

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Зокрема, шукають видалений контент.

Болдвіну сниться загибель Гатчінс

Болдвін поділився у мережі листом знімальної групи, яка просить продовжити зйомки "Іржі" після смерті операторки Гатчинс. Люди хочуть, щоб, попри трагедію, фільм вийшов на екрани.

Актор зізнався, що не розуміє, як пістолет міг вистрілити. Болдвін наголошує: він не натискав на спусковий гачок реквізитного пістолета. Цю заяву підтвердив асистент режисера "Іржі".

Болдвін розповів, що загибель операторки йому сниться. Також актор гадки не має, як тепер складеться його кар'єра.

Трагедія з Болдвіном та Гатчінс: головне

Трагедія сталася на знімальному майданчику фільму "Іржа" 22 жовтня 2021 року.

За попередніми даними, американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.

Рідні операторки не звинувачують Болдвіна у її смерті. Вони переконані: трагедія сталася через халатність членів команди, які передали кінозірці заряджений револьвер.

Після поранення Гатчінс була при свідомості. За даними ЗМІ, її останніми словами було "це не добре, це зовсім не добре".

Жінку гелікоптером доставили у лікарню в Санта-Фе. Однак врятувати Гатчінс не вдалося.

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