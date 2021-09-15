Американська розвідка заявила про загрозу терактів "Аль-Каїди" в США

Відома терористична організація "Аль-Каїда", ймовірно, зможе відновити себе в Афганістані та спроможна організувати напади всередині США. Станеться це, можливо, вже за 1 – 2 роки.

Такі припущення висловив генерал-лейтенант Скотт Бер'єр. Його думку підтримав і заступник директора ЦРУ Девід Коен.

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За словами останнього, американські спецслужби вже бачать діяльність терористичної групи.

Ми вже починаємо бачити деякі ознаки потенційного руху "Аль-Каїди" в Афганістан… Але це тільки початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно стежити за цим,

– заявив Коен.

Бер'єр зазначив, що США намагаються отримати доступ до Афганістану з різних джерел.

Саме "Аль-Каїда" причетна до терактів 11 вересня 2001 року у США. Тоді внаслідок жахливих дій терористів "Аль-Каїди" загинули майже 3 тисячі людей.

Вищі представники оборони США наполягали на тому, що після захоплення талібів в Афганістані Штати матимуть можливість "за горизонтом" розуміти, що відбувається всередині країни, і вживати заходів проти терористів, що, ймовірно, включатиме атаки безпілотників.

Додамо, що розвідка США раніше заявила, що "Аль-Каїда" наразі не здатна на терористичні атаки за межами Афганістану. Мовляв, їхні можливості "деградували".

Що відомо про "Аль-Каїду"

Джерело: "Вікіпедія"

Це міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. У 1988 році її в Афганістані заснував Усама бен Ладен для боротьби з вторгненням СРСР.

Однак, коли радянські війська покинули Афганістан, "Аль-Каїда" почала протистояти США, західному світу та його прибічникам в ісламських країнах.

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