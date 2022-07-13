Ми впевнені в українському уряді, – Держдеп США про використання американської зброї проти росії

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц 8 липня оприлюднила лист до американського президента з сумнівами, чи справді зброя від США потрапляє на фронт. Проте у Держдепі запевнили, що довіряють Україні.

Бонні Дженкінс, яка є заступницею державного секретаря США щодо контролю над озброєнням і міжнародної безпеки, переконує – Вашингтон не сумнівається, що Україна належно використовує американську зброю. Заступниця держсекретаря 12 липня на онлайн-брифінгу зазначила, що США активно співпрацюють з українським урядом, передає 24 канал.

До теми США зацікавлені, щоб Україна збереглася, – політолог про те, чи вплине заява Спартц на підтримку

"Ми впевнені в зобов'язанні українського уряду належним чином охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. Не вдаючись в оперативні деталі, я можу сказати, що Сполучені Штати активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати. Ми дуже впевнені в українському уряді та в тому, що він робить", – сказала Дженкінс.

Звернення Спартц

Членкиня Палати представників США Спартц звернулася до Джо Байдена з проханням перевірити Андрія Єрмака та Офіс Президента. Вона зазначила, що їй відомо про зв'язки з росією. Також вона згадала про заступника Єрмака Олега Татарова. Як зазначила Спартц, він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік".

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Лист від конгресвумен потрапив у мережу. Проте частина тексту залишилась недоступною. Спарц відмовилась розповідати, що саме там приховано.

Інша конгресвумен, Марсі Каптур, розкритикувала Спартц і заявила – такі дії підіграють росії. Вона зазначила, що США підтримуватиме президента Володимира Зеленського.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час, як Україна бореться за своє виживання", – заявила Каптур.

Немає підстав

Спартц говорить і здачу Херсона та недостатній рівень переговорів з росією. Політолог Петро Олещук дивується таким заявам. Він вважає, що немає підстав про такі висновки.

Зверніть увагу – що відомо про заяву Спартц: дивіться відео