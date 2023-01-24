В адміністрації Байдена заявили, що Китай постачав Росії допомогу: що туди входило

Американські чиновники мають докази, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. В адміністрації Байдена висловили Пекіну занепокоєння.

Один з офіційних осіб США зазначив, що наразі невідомо, чи знає про цю допомогу центральний уряд Китаю. Попри це, Штати вже попередили про наслідки надання матеріальної підтримки у війні.

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Яку допомогу Китай надавав Росії

Нелетальне обладнання, яке Росія отримала від Китаю, містить бронежилети та шоломи. У США вважають, що уряд Китаю має вжити заходів, аби припинити допомагати агресору.

Держсекретар Тоні Блінкен відвідає Китай найближчими тижнями і, ймовірно, обговорить ці нелетальні постачання до Росії.

Якщо адміністрація Байдена дійсно визначить, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу Росії, то адміністрація повинна буде вирішити, наскільки сильною буде відповідь,

– йдеться у повідомленні.

Така пряма матеріальна допомога від уряду Китаю також означатиме очевидне поглиблення самопроголошеного партнерства Китаю з Москвою, яке досі виглядало ретельно прихованим.

КНДР постачала зброю вагнерівцям

В межах своєї справи проти ПВК "Вагнера" Міністерство фінансів США оприлюднило супутниковий знімок, який показує, що Північна Корея постачає зброю Росії.

На фото видно російські вагони, які в листопаді їхали з Росії до Північної Кореї й назад. Найімовірніше, це була перша поставка піхотних ракет і снарядів для використання вояками ПВК "Вагнера" в Україні.

КНДР постачала Росії зброю / Фото CNN

"Постачання зброї є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН", – наголосив Кірбі.