Україна вже використовує ракетні системи Vampire: від чого вони захищають небо

Одна з найбільших проблем українських захисників на фронті – ворожі дрони. Для боротьби з ними Україна отримала американську систему Vampire.

Про неї 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Вона може знищувати дрони різного типу.

Дивіться також "Цей звір поп'є крові окупантам": Залужний показав потужну роботу РСЗВ RM-70 Vampire

Системи Vampire

Vampire – це модульна система, яку можна встановити на різні транспортні засоби, пише Defense Express. Для ураження ворожих повітряних цілей дана система використовує пускову установку на чотири 70-мм керовані ракети APKWS або інші з лазерним наведенням.

Є система наземна. Здійснюється пуск. Ця система підсвічує цілі. Для цього на пусковій виведено кулю – оптико-локаційну станцію. І забезпечується максимально вірне ураження цілі,

– зазначив Олег Катков.

Уражати можна різні види дронів. Наприклад, ті ж "Ланцети" чи "Орлани".

"В боротьбі з "Ланцетами" – можливо. "Ланцет" – це баражуючий боєприпас. Тут буде така ситуація, коли важливо раніше помітити його і запустити систему, щоб вона уразила в максимальній близькості", – додав експерт.

Що відомо про системи Vampire: основне