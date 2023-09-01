Україна вже використовує ракетні системи Vampire: від чого вони захищають небо
Одна з найбільших проблем українських захисників на фронті – ворожі дрони. Для боротьби з ними Україна отримала американську систему Vampire.
Про неї 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Вона може знищувати дрони різного типу.
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Системи Vampire
Vampire – це модульна система, яку можна встановити на різні транспортні засоби, пише Defense Express. Для ураження ворожих повітряних цілей дана система використовує пускову установку на чотири 70-мм керовані ракети APKWS або інші з лазерним наведенням.
Є система наземна. Здійснюється пуск. Ця система підсвічує цілі. Для цього на пусковій виведено кулю – оптико-локаційну станцію. І забезпечується максимально вірне ураження цілі,
– зазначив Олег Катков.
Уражати можна різні види дронів. Наприклад, ті ж "Ланцети" чи "Орлани".
"В боротьбі з "Ланцетами" – можливо. "Ланцет" – це баражуючий боєприпас. Тут буде така ситуація, коли важливо раніше помітити його і запустити систему, щоб вона уразила в максимальній близькості", – додав експерт.
Що відомо про системи Vampire: основне
- Дана зброя вироблена компанією L3Harris Technologies, перевозиться на вантажівках і дозволяє ефективно відбивати ворожі удари. Особливо це стало актуально після використання Росією дронів типу Shahed.
- Як пише видання Bloomberg, Україні вже поставлені перші 4 системи. Загалом їх має бути 14. Вони прибули усередині 2023-го, а решта має надійти до кінця цього року.
- Ще у квітні Пентагон заявив, що укладе контракт на 10 мобільних систем з лазерним наведенням для боротьби з дронами. Але тоді деталі не розголошувалися. Коли точно буде поставка наступних систем – наразі достеменно не відомо.