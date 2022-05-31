Американський безпілотник PUMA вже працює на передовій: "бачить" навіть уночі

ЗСУ вже отримали велику "порцію" допомоги від західних партнерів. Зовсім скоро росіяни зможуть забути про свою перевагу в озброєнні.

Сполучені Штати Америки стали дуже потужним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. США надають нашій армії всю необхідну зброю для того, щоб герої ЗСУ ефективно протистояли окупантам та оновлювали лічильник їхніх втрат до нових рекордів.

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Безпілотники PUMA вже на передовій

У рамках військової допомоги України США з-поміж іншого надали нам безпілотники PUMA. У Міністерстві оборони вже похизувалися властивостями "пташки", яка стала на озброєння наших героїв.

PUMA може підсвічувати цілі лазерним променем, щоб високоточна зброя завдала окупантам влучного удару. Цією характеристикою володіє й відомий вже всім Bayraktar TB2.

Безпілотник несе на собі чотири камери: дві оптичні та дві інфрачервоні, тому прекрасно "бачить" навіть уночі. Оптико-електронна система Mantis i45N – це поєднання звичайної та тепловізійної камери, тому сховатися рашисти не зможуть ніяк.

Наші воїни не лише вже опанували безпілотник, а й активно використовують його на "передовій".

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Білоруський самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його КДБ-істи нібито провели якусь "спецоперацію" зі звільнення білорусів з України. Він навіть роздав їм нагороди та випалив, що повернути всіх додому не вдалося, адже двох білорусів українці вбили. Можливо, він мав на увазі тих військових, які пішли воювати проти України у складі російських ПВК.

Російські окупанти знову обстріляли Харківську область, ворог застосовував касетні боєприпаси. На жаль, є жертви: 1 жінка загинула, ще 4 людей отримали поранення.

Рашисти продовжують грабувати усе, що можна. Після того, як вони забрали кілька сотень тонн пшениці, вони хочуть вкрасти урожай черешні в Мелітополі. Зокрема. окупанти хочуть насильно забирати урожай у фермерів та самостійно його продавати.

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