Американський есмінець USS Laboon прямує до Чорного моря

До Чорного моря прямує ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк". Він візьме участь у проведенні операцій у регіоні.
У повідомленні флоту наголосили, що Військово-Морські сили США регулярно працюють з союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі.
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Есмінець США наближається до Чорного моря
Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря,
– зазначили у флоті.
У планах участь американського есмінця у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.
Що відомо про есмінець USS Laboon
- Його включили до складу ВМС США у 1995 році. Есмінець належить до морської станції Норфолк, що у штаті Вірджинія.
- Він брав участь у різних операціях, зокрема завдавав удари крилатими ракетами "Томагавк" по цілях в Іраку (у 1996 році), а також по сирійських військових об'єктах із Червоного моря (у 2018 році).