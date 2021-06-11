Американський есмінець USS Laboon прямує до Чорного моря

До Чорного моря прямує ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк". Він візьме участь у проведенні операцій у регіоні.

У повідомленні флоту наголосили, що Військово-Морські сили США регулярно працюють з союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі.

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Есмінець США наближається до Чорного моря

Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря,

– зазначили у флоті.

У планах участь американського есмінця у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

Що відомо про есмінець USS Laboon