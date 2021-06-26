Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море: фото

Американський ракетний есмінець USS Ross готується зайти у Чорне море. Там він візьме участь у навчаннях Sea Breeze-2021.

Як повідомляє Шостий флот ВМС США, зараз есмінець перебуває в Середземному морі.

Важливо ЗСУ закінчили масштабні військові навчання на Півдні України: відео

Судно увійде в води Чорного моря 26 червня для участі в багатонаціональних навчаннях.

USS Ross готується ввійти в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze. Корабель прямує з військово-морської бази Суда-Бей, Греція,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про навчання