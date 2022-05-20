Американський генерал пояснив, як Захід може відреагувати на використання Путіним ядерної зброї

На Заході з обережністю та серйозністю ставляться до погроз президента країни-агресорки Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Однак, ймовірність того, що він це зробить, мала.

Використання ядерної зброї не дасть Путіну переваг

Такими думками в інтерв'ю виданню "Голос Америки" поділився американський генерал-лейтенант Бен Годжес, що був командувачем Сухопутних сил США у Європі у 2014 – 2018 роках. Він вважає, що натискання червоної кнопки не допоможе Путіну.

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Я не вірю, що він може насправді використати ядерну зброю, тому що це не дасть йому жодних переваг. Якби це було справжньою перевагою, він би використав це, – вважає Годжес.

Натомість американський генерал переконаний, що єдина перевага Путіна у контексті використання ядерної зброї існує поки він її не застосовує.

"Якщо це тисне на згуртованість та готовність країн надавати допомогу Україні, то загроза використання ядерної зброї дає йому певні важелі впливу", – пояснив військовий.

Якщо президент-терорист все ж вдасться до радикального кроку, він позбавить себе цих важелів впливу та неодмінно отримає відповідь, адже у такому випадку Захід вже не зможе залишатися осторонь. Тоді жодних переваг чи шансів у Путіна та Росії не залишиться.

Годжес припускає, що ця відповідь, ймовірно, "буде неядерною, але руйнівною" – такою, що зруйнує або завдасть суттєвої шкоди чорноморському флоту Росії та її військам в Україні. Саме тому використання "ядерки" не принесе агресору нічого хорошого.

Росію треба перемогти на полі бою

Використання путінської ядерної зброї мало загрожує світові ще й тому, що таке рішення не ухвалюється одноосібно президентом.

"Також, думаю, навколо Путіна є люди, які думають, що життя після Путіна існує. Тому, гадаю, використання ядерної зброї малоймовірно", – додав генерал.

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Разом з тим, просто так російський лідер не здасться та не визнає свою поразку. Ворожі сили потрібно розбити та перемогти на полі бою. Відтак американський військовий наголосив на тому, що не можна гальмувати у наданні Україні необхідних їй ресурсів та допомоги.

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