В американській політиці розгортається драма

Якщо хтось уважно стежить за американською політикою, там розгортається така драма. Один сенатор, Джо Манчин із Західної Вірджинії, оголосив про те, що не голосуватиме "за" другу частину мегаплану Байдена Build Back Better. Далі – російською.

Первая часть, меньшая, включала, в основном, инвестиции в "физическую инфраструктуру" и прошла, с серьезной республиканской поддержкой осенью. Вторая часть больше по размеру: примерно треть – стимулирование зеленых технологий, остальное – поддержка, в той или иной форме, расходов на детей (ясли – сад – дополнительные выплаты – медицина), в основном небогатых (до 100 тысяч долларов в год дохода) семей.

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Последний шанс Байдена

Поскольку у демократов 50 голосов в Сенате из 100, если все республиканцы против, то голос каждого демократа – решающий. (При 50/50 "ничьи" разбивает вице-президент, демократ.) Манчин не станет голосовать – законопроект проваливается. Поскольку с большой вероятностью республиканцы возьмут Палату представителей в конце 2022 года, это последний шанс провести крупный закон в первый срок президентства Байдена.

Неудивительно, что демократы так расстроены и проклинают Манчина. Впрочем, надавить на него они никак не могут – в его штате, Западной Вирджинии, президент Трамп получил на 40% больше, чем Байден (не опечатка – не 40%, а +40%). Ну, то есть никаких политических проблем демократы создать ему не могут.

У Джона Кеннеди была маленькая книга "Портреты смелых" (Profiles in Courage) про сенаторов, которые в решающий момент голосовали против своей партии, губя свою собственную карьеру, но сохраняя верность принципам. Так вот это не тот случай – Манчин ничем особенно не рискует.

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Условия сенатора

Манчин участвовал в переговорах по этому законопроекту в течение нескольких месяцев и постоянно говорил, что он в принципе его поддержит. Однако он выставлял условия, которые частично не были выполнены. Там довольно сложно (я дам ссылку с подробностями), но ключевая проблема выглядит так: Манчин требует, чтобы "стоимость законопроекта" подсчитывалась по другому.

Например, законопроект BBB включал 150 миллиардов безвозмездной помощи (в качестве налогового кредита – то есть только при условии работы) бедным семьям с детьми. На один год. Но план тех, кто вписывал этот "один год" в законопроект, очень прост – этот пункт очень популярен и, значит, Конгресс не сможет не продлить его через год, и так далее.

Правильно, говорит Манчин, но тогда, раз BBB покрывает 10 лет, нужно писать, что эта помощь стоит 1,5 триллиона, а не 150 миллиардов. И так же про другие программы.

И вот этот разрыв в позициях так и не был закрыт. Белый дом, вместе с радикально левыми демократами, говорил, что законопроект стоит 1,75 триллиона, а Манчин говорил – нет, вы просто занижаете его стоимость (и последствия для бюджетного дефицита) с помощью бухгалтерских трюков. "Левые" считали, что если просто давить на Манчина, выступая про его связи с угольной промышленностью (якобы из-за этого он против климатического пакета в BBB) или про его "обещание президенту", то он в конце концов пойдет на уступки. А он не пошел.

Вопрос о BBB пока не снят полностью, но Байдену и Ко придется пойти на очень серьезные уступки, чтобы провести его весной 2022 года.