В американському зоопарку помер тигр на прізвисько Путін

У Сполучених Штатах помер 12-річний тигр із прізвиськом Путін. Він мешкав у зоопарку Міннесоти.

Відомо, що амурський тигр помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури.

До теми Тварини на заспокійливому: як виживає Київський зоопарк під час війни

Місцеві ветеринари, зоотехніки та працівники зоопарку Міннесоти намагались врятувати тигра на прізвисько Путін, однак, на жаль, не вдалось.

Наш 12-річний самець амурського тигра помер під час звичайної медичної процедури, попри героїчні зусилля нашої команди. Це велика втрата,

– написали у пресслужбі зоопарку.

Зауважимо, журналісти "Голосу Америки" повідомили у своєму твітері про те, що прізвисько тигра було Путін.

Цікаво – У зоопарку Києва живе лемур Байрактар: дивіться відео