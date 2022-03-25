В американському зоопарку помер тигр на прізвисько Путін
25 березня 2022 , 08:08Читать новость на русском
Джерело:зоопарк Міннесоти
У Сполучених Штатах помер 12-річний тигр із прізвиськом Путін. Він мешкав у зоопарку Міннесоти.
Відомо, що амурський тигр помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури.
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Місцеві ветеринари, зоотехніки та працівники зоопарку Міннесоти намагались врятувати тигра на прізвисько Путін, однак, на жаль, не вдалось.
Наш 12-річний самець амурського тигра помер під час звичайної медичної процедури, попри героїчні зусилля нашої команди. Це велика втрата,
– написали у пресслужбі зоопарку.
Зауважимо, журналісти "Голосу Америки" повідомили у своєму твітері про те, що прізвисько тигра було Путін.
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