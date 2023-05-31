Воюють з соняшниками та паперовими пралками: як російських дипломатів тролять американці

Російським дипломатам ніде не сховатися від війни, яку розв'язала їхня країна. Їм про відповідальність, яка на них очікує, нагадують всюди. Зокрема, у Вашингтоні.

Так, перед посольством Росії висадили соняшники, які асоціюються з Україною. Зауважимо, що торік там уже цвіла соняшникова галявина. Цього року місцеві вирішили не зраджувати традиції, щоб попсувати нерви росіянам.

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Окупанти воюють з соняшниками

Соняшники з'явилися поблизу посольства минулого року вперше. І, швидше за все, нічого б не було. Але росіянам постійно свербить щось знищити чи зруйнувати. Так, окупанти впродовж цілого року воювали з квітами.

Місцеві мешканці були дуже терплячими до російських агресорів. Щоранку вони виявляли вирвані з корінням соняхи, після чого саджали нові. Приходив на висадження квітів і американець Конор. Він був у вишиванці, яку привіз з Полонного, що на Хмельниччині. У місті він до повномасштабного вторгнення волонтерив, викладаючи дітям англійську мову.

Він спільно з сусідами висловлювати солідарність Україні, вивішуючи на власних оселях нашу символіку. І вона не давала спокою окупантам.

Поруч із моїм будинком великий паркан, на якому намальований український прапор. Кілька разів він був сплюндрований – на ньому малювали велику Z. Я підказав власнику і він дописав – "Зеленський",

– розповідає він.

Зафіксували навіть один з ганебних вчинків росіян. На пішохідну доріжку перед посольством дітлахи принесли букети соняхів. Тоді з автівки з дипломатичними номерами, які заїжджала до посольства, вийшов чоловік, котрий копнув квіти геть.



Як українці висаджували соняхи біля посольства Росії у Вашингтоні / Скриншот з відео

Тролінг росіян набирав обороти

Так, Бен Віттес у твітері закликав усіх охочих прийти на мітинг. Його він влаштував під, як зазначає чоловік, ворітьми пекла. І, ясна річ, що співробітників посольства це образило. Причому настільки, що вони поскаржилися на чоловіка правоохоронцям.

Вони кілька разів намагалися зробити так, щоб мене заарештували. Одного разу, коли я запостив фразу "буде гаряче" в сенсі дуже круто і значок вогника, вони зателефонували до Секретної служби США і сказали, що я їм погрожую підпалом,

– зауважив активіст.

Тоді до нього навідалося відразу 4 автівки Секретної служби. Правоохоронці провели з активістом розмову. А також, розповів він, не виявили у нього бомб, що логічно, адже він не планував нікого підривати.

Наступного разу Бен приніс зі знайомою художницею під посольство макет пральної машини. Його зробили з пап'є-маше, щоб нагадати окупантам про їхнє мародерство. Це, ясна річ, співробітників дипустанови обурило, тому вони знову викликали Секретну службу, поскаржившись на буцімто теракт.

Бенові пранки лиш набирали оберти. Він 1 квітня перейменував свій акаунт у твітері на "Посольство Росії". І з нього зробив твіти про соняхи, які вдалося висадити. Також опублікував зображення прапора України на стінах посольства.

Це був жарт, але російському посольству він не видався смішним. Вони поскаржилися твітеру, і вони заблокували мій акаунт назавжди,

– зауважив Бен.

Американці, хоч росіяни і продовжують знищувати соняхи, надалі висаджуватимуть квіти. Мама американця Ендрю Пітерса, котрий віддав своє життя, захищаючи Україну, передала пакетик з насінням. У записці вона попрохала, щоб ці квіти посадили на згадку про її сина, котрий обожнював прогулянки на природі.

На його похороні, на яких присутній був наш військовий аташе, вона роздавала всім і передала мені також це насіння соняха. Ми вже його посадили в інших місцях, біля себе я посадила. І тут буде також це насіння, і воно буде німим докором,

– додала пані посол України в США Оксана Маркарова.

Соняхи дуже скоро зацвітуть. Цікаво, що дивляться вони здебільшого у вікна мешканців. Натомість від посольства Росії відвертаються. Такий ось символізм.